İzmir\'de TÜBİTAK sürdürülebilirlik çalıştayı 4 gün sürecek, 10 alanda masa kuruldu

İzmir'de çeşitli kurumlardan temsilcileri, TÜBİTAK Sürdürülebilir İl Eylem Planı Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda kentin sürdürülebilirlik haritasını netleştirmek amacıyla 10 farklı alanda tematik çalışma masaları kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 4 gün sürecek programda yerel kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve eğitim yöneticileri bir araya gelecek, kurumların sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumları ele alınacak, güçlü yönler, gelişime açık alanlar ve öncelikli ihtiyaçlar değerlendirilecek.

Çalışmalar kapsamında kurumların sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler doğrultusunda sürdürülebilirlik performans karnelerinin hazırlanması hedefleniyor.

Sonuç raporunun gelecek ay yayımlanmasının planlandığı ifade edildi.