İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

İzmir\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 181\'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
10.04.2026 12:05
İZMİR'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut, polis memurları, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Törende, Sel ve Bulut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Fotoğraf çekiminin ardından polis araçları, motosikletleri ve ATV'leriyle gerçekleştirilen kortejle tören sona erdi.

Kaynak: DHA

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
