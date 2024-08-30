İzmir'de tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi - Son Dakika
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İzmir'de tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Dilruba'nın annesi Aysel Kayserilioğlu, tahliye haberinin kendilerine ve avukata verilmediğini belirtti.

30.08.2024 10:44
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(İZMİR) – İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Dilruba'nın annesi Aysel Kayserilioğlu, "Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak" dedi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak olan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz etmişti. Dilruba,  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tahliye edilirken, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dilruba, 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Dün, verilen kararla birlikte Dilruba'nın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilirken Dilruba, gece saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Dilruba'nın tahliye kararı ailesine ve avukatına haber verilmemesi tepkiyle karşılanırken Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi Aysel Kayserilioğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler"

Dilruba'nın tahliyesini sevinçle karşıladıklarını ancak haber verilmemesine tepkili olduklarını kaydeden Aysel Kayserilioğlu, şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak."

Kaynak: ANKA

İzmir, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi - Son Dakika

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