Ödüllü Ulusal Genç Solist Yarışması Başlıyor

02.02.2026 13:07  Güncelleme: 14:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen 18. Ulusal Genç Solist Yarışması, 6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. 61 genç opera sanatçısının katılacağı yarışmanın finalleri halka açık ve ücretsiz olacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek ödüllü Ulusal Genç Solist Yarışması, 6-9 Şubat tarihleri arasında 18'inci kez İzmir'de yapılacak. Ön eleme sonucunda 97 başvuru arasından seçilen 61 yarışmacı, iki kategoride yarışacak.

Türkiye'nin dört bir yanından genç opera sanatçılarını buluşturacak Ulusal Genç Solist Yarışması, genç yetenekleri sanat dünyasıyla tanıştırmayı, kariyerlerine ulusal ve uluslararası kapılar açmayı amaçlıyor. Bu yıl video kayıtları üzerinden yapılan ön eleme sonucunda 97 başvuru arasından seçilen 61 yarışmacı İzmir'de sahne almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak yarışma "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Yarışmanın ikinci elemesi 6 Şubat'ta, yarı final 7 Şubat'ta, "Üniversite" kategorisi finali 9 Şubat'ta saat 15.00'te ve "Genç Profesyonel" kategorisi finali ise 9 Şubat'ta saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Finaller halka açık ve ücretsiz olacak.

Dereceye girenlere ödül, giremeyenlere geri bildirim buluşmaları

Dereceye giren yarışmacılar; birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü, Jeanette Thompson Özel Ödülü, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü ve jüri tarafından belirlenecek yurt dışı sanat fırsatlarını kazanacak. Ayrıca finale kalamayan yarışmacılar için jüri üyeleriyle birebir geri bildirim buluşmaları düzenlenerek genç sanatçıların gelişimlerine doğrudan katkı sağlanacak. "Genç Profesyonel" kategorisinde birinciye 85 bin TL, ikinciye 65 bin TL, üçüncüye 45 bin TL ödül verilecek. "Üniversite" kategorisinde ise birinciye 45 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü 25 bin TL, Necdet Aydın Sahne Yorumu Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü, Necdet Aydın Sahne Yorumu Üniversite Kategorisi Özel Ödülü ve Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 20 bin TL olacak.

Seçkin jüri

Yarışmanın jürisi, uluslararası saygınlığa sahip isimlerden oluşuyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi eski Müdür ve Sanat Yönetmeni, solist sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç, jüri başkanlığını üstlenecek. Glyndebourne, Kanada ve Chicago Operaları eski Genel Müdürü Brian Dickie, Bonn Tiyatrosu Opera Direktörü Marcus Carl, Kanttila Management Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı Kalle Kanttila, opera yapımcısı, Savonlinna Müzik Akademisi Opera Bölüm Başkanı Eija Tolpo, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Başkanı Prof. Linet Şaul, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü, keman sanatçısı Emel Akçay Özer, rejisör, Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yiğit Günsoy, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, solist sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Zehra Yıldız Opera Vakfı Başkanı Caner Akın ise jüri üyesi olacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

