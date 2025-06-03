İzmir'de Üniversiteli Öğrencilere Grev Süresince Yemek Desteği - Son Dakika
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İzmir'de Üniversiteli Öğrencilere Grev Süresince Yemek Desteği

03.06.2025 10:56
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, grev nedeniyle yemek tedarikinde sorun yaşayan üniversiteli gençlere destek oldu. Dışarıdan temin edilen yemeklerle öğrencilerin mağdur olmaması sağlandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, greve rağmen Karşıyaka ve Buca'daki sosyal tesislerde konaklayan üniversiteli gençleri mağdur etmedi. Kurum dışından tedarik edilen yemekler öğrencilere ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka ve Buca'daki sosyal tesislerinde konaklayan üniversiteli misafir öğrenciler için aşevinde hazırlanan akşam yemeklerinde grev nedeniyle oluşan aksama giderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla kurum dışından yemek tedarik edilerek, öğrencilere ulaştırıldı. Karşıyaka'da bulunan İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi ile Buca Sosyal Tesisleri Misafirhanesi'ndeki yaklaşık 60 öğrenciyi kapsayan hizmet, grev sonlanana kadar devam edecek.

Yenice: "Hiçbir öğrenci mağdur olmayacak"

Süreçle ilgili bilgi veren İZELMAN AŞ Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü Murat Yenice, "Öğrencilerimize konaklama hizmeti veriyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikram ediyoruz. Yemeklerimiz aşevinden geliyor. Grev nedeniyle yaşanan problem çok hızlı şekilde çözüldü. Bu süreçte Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan yemek tedarikine devam edeceğiz. Hiçbir öğrenci arkadaşımız mağdur olmayacak. Grev bittiğinde yine aşevlerimizden yemek gelecek" dedi.

Arslan: "Devletin sunmadığı imkan sunuluyor"

Öğrencilerden Merve Arslan, Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine sağladığı imkanların çok güzel olduğunu belirterek, "Konaklama imkanı için teşekkür ederiz. Yemekler de güzel. Devletin sunmadığı yurt imkanı bize sunuluyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada çalışanlar da bize çok yardımcı oluyor. Her türlü imkanımız var, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ay: "İhtiyaçlarımız anında karşılanıyor"

Misafirhanede öğrencilerin ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verildiğini belirten Yıldız Ay ise, "Buraya geldiğimden günden beri çalışanlar çok yardımcı oldu, çok müteşekkirim. Kahvaltı ve akşam yemeği veriliyor. Dolap eksiğimiz vardı, hemen geldi. Görüşlerimiz, isteklerimiz değerlendirildiği için bizler de çok mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Üniversiteli Öğrencilere Grev Süresince Yemek Desteği - Son Dakika

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