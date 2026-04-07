İzmir'de Usulsüz Araç İşlemleri: 32 Gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, sigorta firmalarında usulsüz araç işlemleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) suç duyurusu üzerine, sigorta firmalarında yürütülen usulsüz araç pert işlemleri ve bu yolla gerçekleştirilen suiistimallere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İzmir, Samsun ve Mardin'de 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında elektronik kelepçe uygulanarak konutu terk etmeme tedbiri, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.