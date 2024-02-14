İzmir'de Uyuşturucu Kullanan Sürücü Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Kullanan Sürücü Kameraya Yansıdı

İzmir\'de Uyuşturucu Kullanan Sürücü Kameraya Yansıdı

İzmir'de bir sürücü, direksiyonda uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanırken cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki toplandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek ehliyetine el koydu.

14.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
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İZMİR'de direksiyonda uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanan sürücü, cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil kullanan bir sürücü, elindeki poşetten uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanarak yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasını tespit etti, sürücünün de M.T. olduğunu belirledi. Emniyete çağırılan M.T. ifadesinde, yaşadığı ailevi problemler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, bu nedenle poşetteki madde kullandığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan M.T.'nin ehliyetine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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