İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton Skunk Ele Geçirildi
11.03.2026 16:12
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg skunk ve 57 bin hap ele geçirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 kişinin yakalandığını ve 1 ton 346,5 kilo skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 1 ton 346,5 kilo skunk ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA

