İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 101 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 101 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Konak ilçesindeki bir evde bulunan uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

İkametteki aramalarda 101 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi, D.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.