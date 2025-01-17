İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bayraklı ve Aliağa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Aramalarda, 7 kilo 236 gram skunk, 2 bin 50 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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