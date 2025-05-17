İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu

İZMİR'de, 'Torbacı' olarak tabir edilen zehir tacirini takibe alan polis, zula olarak kullandığı bir kadının evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, çöp kovası içerisine gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin, ilçede 'Torbacı' olarak tabir edilen zehir tacirlerinin faaliyetlerini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Z.B.(34) isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Z.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Z.B.'nin, B.B.(40) isimli bir kadının evini zula olarak kullandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla, B.B.'nin adresine operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramada, çöp kovasına içerisine gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda B.B. gözaltına alınırken, firari şüpheli Z.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.