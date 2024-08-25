İzmir'in Konak ilçesinde polisten kaçarken uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler Mürselpaşa Bulvarı'nda şüphe üzerine biri kadın 2 kişiyi durdurmak istedi.
Yeşildere Caddesi'ne doğru kaçmaya başlayan ve kaçarken üzerlerindeki çuvalı atan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin attıkları çuvalı inceleyen ekipler, şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 888 gram bonzai ile 31 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K. (17) ve F.B. (39) sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden M.K'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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