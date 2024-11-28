İzmir'in Karabağlar ilçesinde, operasyon düzenlenen evde 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, çalışmalar kapsamında önceden belirlenen bir eve baskın yaptı.
Evdeki aramalarda 4 kilo 838 gram eroin, 11 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.8 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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