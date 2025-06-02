İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa ve Menemen ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İlçelerde iki villaya düzenlenen eş zamanlı baskında O.G, C.A. ve İ.G. yakalandı.
Aramalarda evlerin odalarında sera düzeneği kurulduğu tespit edildi, 9 kilo 350 gram esrar ve 212 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Durdurulan kamyondan uyuşturucu çıktı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir kamyonu Karabağlar ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Erez" desteğiyle kamyonda yapılan aramalarda 2 kilo 300 gram kokain bulundu.
Araçtaki M.Y, S.S. ve T.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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