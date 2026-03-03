İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklandı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklandı
03.03.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 315 satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 580 lira ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Konak, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:59:07. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.