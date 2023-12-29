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İzmir'de yapılan operasyonlarda 87 uyuşturucu taciri gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de yapılan operasyonlarda 87 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi düzenledikleri operasyonlarda 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 10 kilo 169 gram esrar, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü tutuklandı.

İzmir\'de yapılan operasyonlarda 87 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
29.12.2023 - 22:34,
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İZMİR'de, polisin yılbaşı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüphelinin 34'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı, üretimi ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 5 gün içeresinde 64 operasyon gerçekleştiren ekipler, 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar- skank, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza ile 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca, 170 tabanca/ tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 87 şüphelinin 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 26 şüpheli ise adli kontrol şartı ile 27'si ise uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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