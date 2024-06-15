İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soğukpınar Mahallesinde yaptığı asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüpheli İ.S'nin (73) yapılan üst aramasında 6 gram esrar ele geçirilmesi üzerine evinde de arama yapıldı.
Evde yapılan aramada saksılar içerisinde ekili 3 kök keneviri bulundu.
İ.S. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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