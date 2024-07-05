İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar kapsamında edindikleri bilgi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, evin bahçesindeki motosiklete gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, satışa hazır hale getirilmiş 109 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 380 lira para ele geçirildi.
O.Ş. (39) ve Y.D. (26) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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