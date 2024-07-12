İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Hapis Cezalısı Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Hapis Cezalısı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kılıç, bıçaklı zincir, sentetik uyuşturucu hap ve gram ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

12.07.2024 12:13
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Konak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kılıç, iki ucunda bıçak olan zincir, 58 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ele geçirildi, G.S. ve K.Y. gözaltına alındı.

Operasyon esnasında ekiplere karşı silah kullanarak kaçmaya çalışan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. ise kovalamaca sonunda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S. ve K.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.V. ise tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Hapis Cezalısı Yakalandı - Son Dakika

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