İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Hapis Cezalısı Yakalandı

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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Konak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kılıç, iki ucunda bıçak olan zincir, 58 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ele geçirildi, G.S. ve K.Y. gözaltına alındı.

Operasyon esnasında ekiplere karşı silah kullanarak kaçmaya çalışan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. ise kovalamaca sonunda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S. ve K.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.V. ise tutuklandı.