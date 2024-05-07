İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

İzmir Buca'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin tuvalete dökmeye çalıştığı 326 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 gram kokain, 2 gram eroin ve 20 adet uyuşturucu hap da bulundu. Gözaltına alınan M.A.S. tutuklanırken, M.H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.05.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buca'da bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tuvalete dökmeye çalıştığı 326 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada 1 gram kokain, 2 gram eroin, 20 uyuşturucu hap bulundu.

M.A.S. ve M.H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. tutuklandı, M.H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, İzmir, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement