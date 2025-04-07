İzmir'de Yağışlara Karşı Ekipler Seferber Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Yağışlara Karşı Ekipler Seferber Oldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, etkili olan yağışlar için gerekli önlemleri alarak kentteki riskli noktalarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. 170 personel ve 51 araçla sahada olan ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat görev başında.

07.04.2025 18:04  Güncelleme: 19:18
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri dün geceden beri kentte etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldı. Şehrin riskli noktalarına hızlı müdahale etmek için tam kadro sahada görev yapan ekipler, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yağmur suyu ızgaraları, dere yatakları ile yol geçiş menfezleri ve köprülerde temizlik yaptılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve meteorolojik uyarıları dikkate alarak teyakkuza geçti. 170 personel ve 51 araçla sahada çalışan ekipler su baskını riski yüksek bölgeler ile köprü ve menfez gibi dere geçişlerinde gerekli tedbirleri aldı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de çalışan ekipler yağışların yurttaşların hayatını olumsuz etkilememesi için sahada olacak.

Vakumlu araçlarla temizlik

Kent genelinde ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Teknik Amiri Turgay Toksoy, şunları kaydetti:

"Özellikle yoğun yağış alacak bölgelerde ızgara temizliğini sıklaştırdık. Bazı yerlerde vatandaşlarımız tarafından karton kağıt ve çuvalla kapatılmış ızgaralar görüyoruz. Buralarda evsel atıklar zamanla sertleşiyor ve giderleri tıkıyor. Kombine kanal açma araçlarımızla dolu olan ızgaraları hızla temizliyoruz. Yağışların kent hayatını olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz sahada. Olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesinin 153 Hemşeri İletişim Merkezi veya İZSU'nun 185 acil çağrı hatlarından bizlere 24 saat kesintisiz ulaşabilir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yağışlara Karşı Ekipler Seferber Oldu - Son Dakika

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