İzmir'de Yağmur Suyu Mazgalları Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Yağmur Suyu Mazgalları Yenileniyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki yağmur suyu mazgallarını 15 milyon liralık yatırımla yeniliyor. 15 gün içinde tamamlanacak çalışmalarla İzmir, kışa hazırlanıyor.

19.09.2024 11:11  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Girne Caddesi'nde bulunan yağmur suyu mazgallarını 15 milyon liralık yatırımla yeniliyor.

Toplu taşıma araçları ve otomobillerin yoğun şekilde kullandığı Karşıyaka Girne Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgalları, İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. 15 milyon liralık yatırımla 380 metre yağmur suyu mazgalının 300 metresini tamamlayan İZSU ekipleri 15 gün içerisinde imalatları bitirerek Girne Caddesi'ndeki çalışmayı tamamlayacak. İzmir genelinde pek çok noktada mazgal ve ızgara yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, toplam 150 milyon liralık yatırımla İzmir'in pek çok noktasında kışa da hazırlık yapıyor.

"15 gün içerisinde tamamlanacak"

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Kanal Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Burcu Kaçar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda birçok ızgara ve mazgalı tamir ettik. İZSU ekipleri olarak bir buçuk senedir İzmir genelinde yenileme çalışmalarını Bornova, Karşıyaka ve Otogar çevresinde sürdürüyoruz. Yenileme çalışmalarının toplam maliyeti 56 milyon lira. Şu anda Girne Caddesi üzerinde bulunan mazgalları yeniliyoruz. 380 metre imalatımızın 300 metresi tamamlandı. Geri kalan 80 metre ise 15 gün içerisinde tamamlanacak. Izgara ve menfezlerimiz tahrip olduğundan araçların geçişi sırasında ses çıkarıyordu ve bölge sakinlerinden, esnaftan yenileme talebi alıyorduk. Yaptığımız inceleme sonucunda kapakların kırıldığı araç geçişlerinde de kapakların ses çıkardığını gördük. İzmir'in birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak ve İzmir kışa hazır girecek."

İzmir\'de Yağmur Suyu Mazgalları Yenileniyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzsu Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Karşıyaka, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yağmur Suyu Mazgalları Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Yağmur Suyu Mazgalları Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement