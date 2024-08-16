İzmir\'de Yamanlar Dağı\'ndaki Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Ulaştı

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Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaştı.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaşan yangının bölgedeki evlere sıçramaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tedbir alırken, emniyet güçleri ise sokakta olan vatandaşların aşırı dumandan etkilenmemeleri için uyarılarda bulundu. Orman alanına yakın evlerden ikamet edenler bölgeden uzaklaştı.