İzmir'de Orman Alanları İçin 850 Bin Fidan

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(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de yanan ormanlık alanların tekrar yeşertilmesi için çalışmalara başlandığın bu amaçla 850 bin fidanın toprakla buluşturulacağını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, X hesabından yapılan açıklamada, "Sadece İzmir Kara Murat fidanlığında başta orman yangınlarından etkilenen alanların ağaçlandırılması için 850 bin fidan üretiyoruz. Ülkemiz genelindeki fidanlıklarımızda ise 1036 farklı türde, 260 milyon fidan üreterek Yeşil Vatan'a nefes oluyoruz" denildi.