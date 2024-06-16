İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alandaki yangına müdahaleden dönen arazöz operatörü, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan Serkan Topkaya, Bayındır ilçesinde çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası kullandığı araçla görev yeri olan Kemalpaşa'ya dönmek üzere yola çıktı.

Topkaya'nın kullandığı arazöz, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Serkan Topkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabından, "Mesai arkadaşımız Serkan Topkaya kaza yapmış ve şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Topkaya'nın cenazesinin İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenecek tören sonrası, Kemalpaşa'daki Cennetbahçe Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Bayındır ilçesi Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda dün gece çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirilmiş, bir mahallenin tedbir amaçlı tahliye edildiği yangın, kontrol altına alınmıştı.