İzmir'de Yangın Riski Artıyor

11.08.2025 13:21
İEÜ Öğretim Görevlisi Alpago, sıcaklıkların yükselmesiyle yüksek binalardaki yangın riskinin arttığını belirtti.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi, İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, İzmir'de artan sıcaklıklarla birlikte yüksek binalardaki yangın riskinin de arttığını belirtti. Yangın anında yağmurlama sisteminin devreye girmesinin hayati önem taşıdığını dile getiren Alpago, "Bina yangınlarının çok fazla sebebi var. Prizde unutulan şarj cihazından tutun, tavada kalan yağa kadar pek çok sakıncalı durum yangına sebep olabilir. Dolayısıyla yangınların çıkmasını önlemek çok mümkün değil" dedi.

İEÜ Öğretim Görevlisi, İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, yapıların yangınla ilgili risk altında olduğunu belirtip, yüksek yapı yangınlarına dikkat çekti. Yüksek yapılarda kaçış mesafesinin fazla olmasının riski arttırdığını kaydeden Alpago, buna göre önlem alınması gerektiğini ifade edip, "Bina yangınlarının çok fazla sebebi var. Prizde unutulan şarj cihazından tutun, tavada kalan yağa kadar pek çok sakıncalı durum yangına sebep olabilir. Dolayısıyla yangınların çıkmasını önlemek çok mümkün değil. Ancak çıktığı anda hemen haberinin alınıp yağmurlama sisteminin devreye girmesi, yani yangın çıktıktan sonra en kısa sürede yangının baskılanması gerekiyor. İtfaiye gelene kadar da yangının büyümemesi gerekiyor. Dolayısıyla binalarda önlem almanın yanı sıra nasıl müdahale edilmeli, nasıl alarm verilmeli gibi hususların üzerinde durulması gerekir" ifadelerini kullandı.

'KLİMALARIN ÇALIŞMA SÜRESİNİN 12 SAATE ÇIKMASI RİSKİ ARTIRIR'

Özellikle İzmir'de hava sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak yangın vakalarının artabildiğini anlatan Alpago, şöyle devam etti: "Hava çok ısındığında rutubet azalıyor ve gerekli yangın koşulları oluşuyor. Kabloların yükü de artmaya başlıyor. Belki günde 4 saat çalışan klima günde 12 saat çalışıyor ve bütün dairelerde çalışıyor. Dolayısıyla gereğinden fazla yüklenme oluyor. Biraz kalitesiz malzeme varsa risk artıyor. O kablo belki 10 yıldır yanmadı ama günde 2 saat çalışıyordu. Şimdi tam kapasite çalışan kablo kalitesiz ve iletken ise hatalar çıkıyor. Prizde kalan şarj cihazları nedeniyle sıkıntı yaşanabilir. Elektrik sistemi kendi devinimi içinde hata yapabilir. Kalitesiz sigorta sistemi, kalitesiz kablolama, kalitesiz işçilik, bir süre sonra kendi iç deviniminde yangına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla kullanıcıların bu konuda yapabileceği pek bir şey yok. Yani bina depreme dayanıklı mı değil mi nasıl bilemiyorsak kablo sistemini de bilemeyebilir, sadece iyi olmasını temenni edebiliriz. Onun dışında basit önlemlerle de risk azaltılabilir."

'AKREDİTE BİR KONTROL MEKANİZMASI KURULMALI'

Yangınla ilgili yeni bir şartname hazırlandığını söyleyen Alpago, taslak aşamasındaki yeni yönetmelikle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Şartnamede caydırıcı maddelerin de bulunması gerektiğini kaydeden Alpago, "Hem mevcut hem yeni yapılacak yapılardaki yangına bakış senaryoları tekrar gözden geçirildi. Bittiğinde iyi bir çalışma olacak. Ancak nasıl yapılacağı kadar nasıl kontrol edileceği ve nasıl denetleneceği de önemli. Bu nedenle akredite kontrol firmaları oluşturulabilir. İtfaiye müdürlüklerine yangın mühendisleri adapte edilip onlar güçlendirilebilir. Yangın mühendisleri, belediyeler ile akredite firmalarla birlikte kontrol yapabilir. Böylece yaptırımı çok yüksek bir kontrol mekanizması kurulmuş olur. Bu kullanıcıları da rahatlatır" ifadelerini kullandı. Alpago, vatandaşların aynı depreme dayanıklılıkta olduğu gibi bir dilekçe yazarak binalarının yangın önlemlerinin denetlenmesi konusunda da talepte bulunabileceğini hatırlatarak itfaiye müdürlüğü ile belediyelerin sürece dahil edildiği akredite bir kontrol mekanizması kurulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

