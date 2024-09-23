İzmir\'de Yanık Yurt Sergisi Açıldı: Kurtuluş Savaşı ve Yangınlar

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) açılan Yanık Yurt - Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları Sergisi'ni ziyaret etti.

Büyük İzmir Yangını'nı odağına alarak Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Anadolu'da büyük tahribata yol açan yangınları ele alan Yanık Yurt - Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 101'inci İtfaiye Haftası'nda sergiyi ziyaret ederek küratörler Aybala Yentürk ve Nejat Yentürk'ten bilgi aldı. Sergi, 20 Haziran 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi, 1922 yılında çıkan Büyük İzmir Yangını olmak üzere Kurtuluş Savaşı süresince Batı Anadolu'da büyük tahribata yol açan yangınları geniş perspektifle ele alıyor. Yanık Yurt - Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları Sergisi'nde APİKAM Arşivi, özel koleksiyonlar ve birçok yerli ve yabancı kurumdan derlenen film, fotoğraf, belge ve objeler sergileniyor. Görsel ve işitsel kompozisyonların yanı sıra koku alma duyusunu da kapsayan sergileme tekniklerinin kullanıldığı sergide, Büyük İzmir Yangını sırasında kullanılan ve İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza edilen itfaiye araçları da sergilendi.