İzmir Büyükşehir'in Yapay Zeka Destekli Eğitim Projesi Yaygınlaştırıldı

07.02.2026 10:13  Güncelleme: 12:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka destekli bireysel matematik öğretimi projesini genişleterek, Sınav Destek Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin de faydalanmasına olanak sağladı. Proje, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hitap ediyor ve 500 öğrenci şu anda programdan yararlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yapay Zeka Destekli Bireysel Matematik Öğretimi Projesi genişletildi. Daha önce 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yararlandığı projeden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler de faydalanmaya başladı.

Yapay zeka teknolojilerinin matematik öğretimine entegre edildiği program, daha önce kent genelinde başvuru yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine sunulurken, genişletilerek Sınav Destek Merkezi'nde eğitim alan öğrencileri de kapsadı.

Program kapsamında öğretmenlere sağlanan ölçme ve değerlendirme verileri sayesinde öğrencilerin bireysel gelişimleri izlenirken, eğitim sürecinin planlanması mümkün hale geldi. Şu anda 500 öğrencinin kullandığı programdan 2024 ve 2025 yıllarında bin 100 öğrenci yararlandı.

Cep telefonlarında da kullanılabiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi Sorumlusu Mehmet Parlak, Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına hazırlanan Sınav Destek Merkezleri öğrencileri için Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinin yanı sıra Yapay Zeka Destekli Bireysel Matematik Öğretimi Programı'nı başlattıklarını belirtti.

Programın masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra tablet ve cep telefonlarında da kullanılabildiğini ifade eden Parlak, öğrencilerin kullanıcı adı ve şifreleriyle programa giriş yaparak yapay zeka desteğiyle seviyelerini ölçebildiğini, seviyelerine uygun videolu anlatımlar ve soru çözümlemeleri sunulduğunu söyledi.

Öğrenciler memnun

Uygulamayı kullanan öğrencilerden Meryem Güvenç, merkezdeki derslerin ardından evde yapay zeka destekli eğitim programından yararlandıklarını belirterek, uygulamanın seviyelerini ölçtüğünü, eksiklerine göre konu anlatımı ve sorular sunduğunu, yapamadıkları soru türlerini tespit ederek o konulara yoğunlaşmalarını sağladığını ve bu sayede netlerini artırdıklarını ifade etti. Haktan Yaral ise uygulamanın matematikte sıfır netten 20 net bandına çıkmasını sağladığını, eksiklerini görmesine yardımcı olduğunu, konu anlatımları ve sorularla konuları pekiştirdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

