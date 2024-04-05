İzmir'de yapılan operasyonda 10 milyon makaron ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de yapılan operasyonda 10 milyon makaron ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı

İzmir\'de yapılan operasyonda 10 milyon makaron ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı

İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 milyon 833 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen 5 ev, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araca baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 9 milyon 495 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 338 bin boş makaron, 1162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1500 bandrol, 61 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 19 sigara sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

05.04.2024 13:19
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İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 milyon 833 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen 5 ev, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araca baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 9 milyon 495 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 338 bin boş makaron, 1162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1500 bandrol, 61 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 19 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de yapılan operasyonda 10 milyon makaron ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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