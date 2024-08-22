İzmir\'de Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, koruma altına alındı.

Gökçeyurt Mahallesi yakınlarında uçamayacak halde bir şahin olduğunu gören vatandaşlar önceki gün durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Kemalpaşa Belediyesi veteriner ekipleri, yaralı şahini muhafaza altına alarak geçici hayvan bakım evine götürdü.

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Kemalpaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Erhan Bekel, koruma altına alınan ve ilk muayenesi yapılan şahinin kanadındaki incinmeden dolayı uçamadığını tespit ettiklerini söyledi.

Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.