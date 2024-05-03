İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

İzmir\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi ve yapılan aramalarda birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

03.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 13 sim kart, hafıza kartı, 2 USB bellek, 2 laptop, 2 hard disk ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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