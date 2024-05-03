İzmir'in Ödemiş ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 13 sim kart, hafıza kartı, 2 USB bellek, 2 laptop, 2 hard disk ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?