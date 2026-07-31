İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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İzmir'de yasa dışı bahis örgütleri, 'öğrenci evi' görünümünde evler kullanarak faaliyet yürütmüş.

İzmir polisinin yaptığı çalışmalar, daha önce villa ve güvenlikli sitelerde kiraladıkları evlerde deşifre olan yasa dışı bahis örgütlerinin, bu kez "öğrenci evi" görünümündeki adresleri suçun finans merkezi olarak kullandığını ortaya koydu.

Yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlar, suç örgütlerinin yeni yöntemlerini ve çalışma alanlarını deşifre etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, İzmir merkezli 4 ilde, 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonla suç örgütlerinin "öğrenci evi" görünümlü yeni yöntemini açığa çıkardı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İzmir merkezli operasyonlarda "ilk kez" tespit edilen öğrenci evi modelinin, daha önce villa ve güvenlikli sitelerde kiraladıkları dairelerde deşifre olan örgüt üyelerinin finans merkezi olduğu belirlendi.

Öğrencilerin yoğun bulunduğu İzmir'in Buca ilçesini tercih eden şüphelilerin 18-30 yaş aralığında olmaları ve kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıtmaları kiralama sürecinde herhangi bir sorun yaşamamalarını sağladı.

Ardından telefon, tablet, bilgisayar ve çok sayıda sim kartı bu evlere taşıyıp dijital altyapıyı sağlayan şüpheliler, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden "adminlik" alarak evleri bahis organizasyonunu yönetmeye hazır hale getirdi.

Evlerde kalacaklar "referansla" seçildi

Örgüt üyelerinin, bahis çarkının güvenli bir şekilde işlemesi için Buca ilçesinde farklı mahallelerde kiraladıkları 9 evde kalacakları kişileri "referansla" seçtiği belirlendi.

Evlerde kalan şüphelilerin bir kısmının üniversite mezunu, bir kısmının işsiz olduğu, evlerde kalan kişilerin ise daha önce birbirlerini tanımadığı tespit edildi.

Şüphelilerin, öğrenci evi görünümlü adreslerde yaşadığı ve vardiyalı şekilde bahis sitelerini organize ettiği, bahis sitelerindeki oyuncular arasındaki para trafiğini ise mesajlaşma uygulaması Telegram'dan örgüt yöneticilerinin verdiği talimatlar doğrultusunda yönettikleri saptandı.

Bahis sitelerinin kapatılması halinde örgüt üyelerinin yeni URL adresi alarak 1 gün içerisinde oyuncuları yeni bahis sitesine VPN üzerinden yönlendirerek faaliyetlerine devam ettiği soruşturma dosyasında yer aldı.

IBAN kiralama

Gün sonunda örgütün başkalarından kiraladıkları IBAN numaralarına gönderilen paraları, izini kaybettirmek için birçok hesaba aktardığı, örgütün, banka hesaplarının yanı sıra farklı kişilerden farklı ülkelere ait GSM hatlarını da kullanarak dijital izlerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin yönettikleri hesapları inceleyen siber polis ekipleri, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 2 milyar liralık para trafiğini belirleyerek, yasa dışı bahisle bağlantısı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da 21 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı H.P'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1'i de ifadesinin ardından salıverilmişti.

Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofisi olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller ile farklı kişilere ait çok sayıda sim kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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