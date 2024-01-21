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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bornova'da gerçekleştirilen operasyonda 2'si tam otomatik 3 tabanca ile 3 şarjör ele geçirildi. Şüpheliler S.Y. ve Ş.K. ise Torbalı ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

İzmir\'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
21.01.2024 - 11:47,
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova'da bir eve düzenlenen operasyonda 2'si tam otomatik 3 tabanca ile 3 şarjör ele geçirildi.

Polis, şüpheliler S.Y. ve Ş.K'yi Torbalı ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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