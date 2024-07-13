İzmir'de yaşanan sağanak yağışın ardından Konak Belediye Başkanı esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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İzmir'de yaşanan sağanak yağışın ardından Konak Belediye Başkanı esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

İzmir\'de yaşanan sağanak yağışın ardından Konak Belediye Başkanı esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından Konak ilçesinde yaşanan olumsuzlukları takip eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mutlu, yollarda meydana gelen çökmeleri yerinde inceledi ve mağduriyetlerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi.

13.07.2024 14:47  Güncelleme: 15:09
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(İZMİR)- İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından ilçede yaşanan olumsuzlukları geç saatlere kadar sahada takip eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mutlu, Toros ve Patlıcanlı Yokuşu'na giderek yollarda meydana gelen çökmeleri yerinde inceledi.

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Konak'ta iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve yaşanan diğer olumsuzlukların ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gece geç saatlere kadar incelemelerde bulundu. Alsancak, Toros ve Patlıcanlı Yokuşu'na giderek esnaf ile vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Mutlu, yaşanan mağduriyetlerin hızlıca giderilmesi için ekiplere talimat verdi.

Takipçisi olacağız

İki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın ardından başsağlığı mesajı yayınlayan Mutlu, "Akıl almaz bir ölüm haberiyle sarsıldık. Bugün yağan şiddetli yağışta, Enver Dürdar Başar Sokak'ta oluşan elektrik kaçağından akıma kapılan 2 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Başkan Mutlu, şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen esnaf ve vatandaşlara da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mutlu, Toros ve Patlıcanlı Yokuşu'na giderek yollarda meydana gelen çökmeleri yerinde inceledi. Olumsuzlukların hızlıca giderilmesi için belediye ekiplerine talimat veren Mutlu, "Şiddetli yağış nedeniyle esnafımızın ve komşularımızın yaşadığı mağduriyeti birlikte aşmak için Alsancak, Toros ve Patlıcanlı Yokuşu'ndaydık. Zarar gören yolların onarımı için ekiplerimiz devrede. Yaşadığımız olumsuzluğun etkisini en aza indirmek için çalışma arkadaşlarımla vatandaşlarımızın yanındayız. Aşırı yağıştan etkilenen bütün komşularıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, şiddetli yağışın ardından ilçede yaşanan olumsuzluklara hızlıca müdahale edebilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yollarda meydana gelen çökmelere hızlı müdahale için sahada yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de yaşanan sağanak yağışın ardından Konak Belediye Başkanı esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yaşanan sağanak yağışın ardından Konak Belediye Başkanı esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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