İzmir'de Yaya Tankerden Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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İzmir'de Yaya Tankerden Son Anda Kurtuldu

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Buca'da su tankeri, kaldırımda bekleyen yayaya çarptı; yaya son anda kurtuldu.

İzmir'de kaldırımda bekleyen yayanın traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri, bağlantı noktasından koparak yola savruldu.

Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker, burada cep telefonuyla ilgilenen yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, traktörden ayrılan tankerin devrilerek kaldırıma sürüklenmesi, vatandaşa çarpması ve tankerdeki suyun yola dökülmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yaya Tankerden Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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