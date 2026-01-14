İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak'ı Birbirine Bağlayacak Yolda Sona Yaklaştı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak'ı Birbirine Bağlayacak Yolda Sona Yaklaştı

14.01.2026 10:55  Güncelleme: 11:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak'ı birleştiren yeni yolun asfalt serim çalışmalarını sürdürürken, İZSU da bölgede yağmur suyu hattı ve kanal yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak'ı birbirine bağlayacak yeni bağlantı yolunda sona yaklaştı. Asfalt serimi sürerken, İZSU bölgede 1,5 kilometrelik yağmur suyu hattı ve kanal yenileme çalışmasıyla altyapıyı güçlendiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Karabağlar'da Bozyaka bölgesinin trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılacak 1 kilometrelik yeni bağlantı yolunda asfalt serimi devam ederken, altyapı çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıyer Mahallesi'nden geçen Dostluk Bulvarı güzergahında 1,5 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Mevcut altyapının yetersiz kaldığı noktalarda kanal hatları yenilenerek kapasitesi artırılıyor. Yapılan çalışmalarla, ani ve yoğun yağışlarda yağmur suyunun kontrollü şekilde toplanarak güvenli biçimde deşarj edilmesi, atık su sistemine aşırı yük binmesinin önlenmesi ve su baskını riskinin azaltılması hedefleniyor. Asfalt serimi ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu kısa süre içinde trafiğe açılacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
