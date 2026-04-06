Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den istifa etti

06.04.2026 15:03
Sözcü TV’de yaklaşık 4 ay görev yapan Yılmaz Özdil, CHP'li Günaydın ve Burhabettin Bulut ile yaşadığı polemiklerin ardından istifa ederek görevinden ayrıldı. Özdil, yaptığı son paylaşımda "Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır" ifadelerine yer vermişti.

Sözcü TV’de yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan gazeteci Yılmaz Özdil, görevinden istifa etti. Özdil’in istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sunduğu öğrenildi.

POLEMİK SONRASI AYRILIK KARARI

Özdil’in, son dönemde siyasetçilerle yaşadığı polemiklerin ardından istifa kararı aldığı belirtildi. Kanalda kısa süreli görev yapan Özdil’in ayrılığı medya kulislerinde dikkat çekti.

BULUT VE GÜNAYDIN İLE TARTIŞMIŞTI

Özdil, istifa öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

GÖREVE GELİŞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yılmaz Özdil, 1 Aralık 2025’te Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçmişti. Bu süreçte en az 15 kişinin işten çıkarıldığı, işten ayrılanlar arasında genel yayın yönetmeni ve ekran yüzlerinin de bulunduğu ifade edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Sonunda bu da doğruyu görmeye başladı 9 1 Yanıtla
  • 852375 852375:
    sedat pekeride öve öve bitiremedi 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Adamı şamar oğlanına çevirdiler ama hala aklını başına toplamıyor oradan oaraya sürüklenip gidiyor. 3 0 Yanıtla
  • Doğrucu Doğrucu:
    hehe ne bekliyordun menfaatler çakıştımı işler terse döner dansözlüğü öğrenmek lazım beceremiyoruz vesselam. 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yalakalıkda bi yere kadar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
