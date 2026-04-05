Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yargının uygulama noktasından geldiğini belirten Gürlek, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunda görev aldığını ifade etti.

"TOPLUMUN KANAYAN YARASI"

Hem TBMM Komisyonu'nun hem de Bakanlığın 12'nci Yargı Paketi için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Gürlek, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkanımızla istişare ederek kanunun yasalaşma sürecinde dikkate alacağız" dedi. Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun 'kanayan yarası' olduğunu belirten Gürlek, bu alandaki cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık bulunduğunu, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

"DEVLETİN SESLERİNİ DUYDUĞUNU HİSSETMELERİ ÇOK KIYMETLİ"

Komisyon Başkanı Durgut ise son dönemde 18 yaş altı bireylerin karıştığı suçların kamu vicdanını rahatsız edecek boyutlara ulaştığını söyledi. TBMM bünyesinde kurulan komisyonda risk ve koruyucu faktörlerin kapsamlı şekilde analiz edildiğini belirten Durgut, çocukları korumaya yönelik önleyici ve rehabilite edici adımların yanı sıra cezaların caydırıcılığının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Durgut, Bakan Gürlek'in sürece duyarlılık gösterdiğini belirterek, "İnsanlar acılarını yaşarken, adalet mücadelesi verirken devletin seslerini duyduğunu, acılarını paylaştığını hissetmeleri çok kıymetli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı olarak görüştü.