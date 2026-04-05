Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

05.04.2026 11:44
Adana'da eczacı Süleyman Kapukaya, tatilde tattığı "pelmeni" olarak bilinen mantıdan yola çıkarak kurduğu imalathanede 100 kadına istihdam sağlıyor ve günlük 4,5 ton mantı üretiyor. Kapukaya, kadın çalışanların el emeğiyle ürettiği mantının kalitesini artırarak üretimi ve istihdamı daha da büyütmeyi hedefliyor.

Adana'da eczacı Süleyman Kapukaya, 2007'de başladığı eczacılık mesleğini icra ederken devamlı olarak üretim sektörüne girme hayali kurdu.

TATİLDEYKEN YEDİ, ŞİRKET KURUP ÜRETMEYE BAŞLADI

Tatil için 2018'de gittiği Antalya'nın Alanya ilçesinde "pelmeni" olarak bilinen mantıdan tadan Kapukaya, bu lezzet üzerine araştırmalar yaptı. Araştırmaları sonucu kendi sermayesiyle şirket kuran ve makineler temin eden Kapukaya, "Pelmen Mantı" markasını oluşturup istihdam ettiği 4 kadınla üretime başladı.

TALEP ARTINCA İŞLER BÜYÜTTÜ

Kapukaya, merkez Sarıçam ilçesindeki imalathanede üretilen günlük 200 kilogram mantıyı 2019'da deneme amaçlı zincir marketlere gönderdi. Süreç içerisinde ürünün beğenilmesi ve taleplerin artmasıyla istihdam sayısını 20'ye çıkaran Kapukaya, işlerini daha da büyütmek için 2024 yılında Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

100'E KİŞİYLE GÜNLÜK 4,5 TON ÜRETİYOR

Kapukaya, proje kapsamındaki destekle yeni makine ve ekipman alıp istihdam sayısını da 100'e çıkararak günlük 4,5 ton mantı üretmeye başladı. Şu anda imalathanesinde üç vardiya şeklinde çalışan kadınlarla mantı yapımını sürdüren Kapukaya, ürünlerini farklı kentlerdeki zincir marketlere gönderiyor.

"DAHA FAZLA ÜRETİM VE KADIN İSTİHDAMI PLANLIYORUZ"

Süleyman Kapukaya, eczacılığın yanı sıra mantı imalathanesindeki işlerini de aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Tatilde tadını beğenerek başladığı mantının üretimi sayesinde hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de istihdam sağladığını anlatan Kapukaya, şöyle konuştu: "Kurulduğu bölge itibarıyla ev hanımlarının yürüyerek işe gelip gittikleri bir işletmeyiz. Daha önce yaklaşık 20 civarında bir kadın çalışanımız varken şu anda 100'e yakın kadın istihdamımız var. Ürünümüzün kalitesi kadınlarımızın el emeğiyle üretmesinden geliyor. Tam otomasyon bir imalat değil. Bu sayede de ürünümüzün çok beğenildiği düşünüyoruz. Giderek daha fazla üretim ve kadın istihdamı yapacağımızı planlıyoruz."

Kapukaya, mesleğinin getirdiği yüksek hijyen ve hassasiyet standartlarını gıda üretimine entegre ederek mantı yapımını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

