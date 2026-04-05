Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü

Aydın’ın Koçarlı'nın Mersinbelen Mahallesi'nde köylülerin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulan 1984 yılında ise fabrika olan ancak yanlış makine satın alınması nedeniyle yıllarca üretime geçilemeyen Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, kendi haline terk edildi.

42 YILLIK SERÜVENİNİN ARDINDAN ATIL KALDI

42 yıl önce serüvenine başlayan ve bölge halkını umutlandıran kooperatif, milyonlarca lira harcanmasının ardından atıl durumda kaldı. Uzun süre çeşitli sebeplerle yürütülemeyen kooperatif içerisinde bulunan makineler ise adeta hurdaya döndü.

MİLYONLARCA LİRA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığının işlenmesi ve değerini artırmak amacıyla milyonlar harcanarak kurulan kooperatifin, makineleri de çürümeye terk edildi. Bölge halkı ise kooperatifi yanlış yönetildiğini iddia ederek bölge üreticilerinin umudu olan kooperatifin adeta aile şirketine dönüştürüldüğünü ifade etti.