İzmir\'de Yeni Yıl Akşamı İçin Alınan Tedbirler

İzmir Valisi Süleyman Elban, yeni yıl akşamının huzur içinde geçmesi için kentteki tüm sağlık ve güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, "Bu akşam 8 bin 113 emniyet personelimiz görev başında 781 noktada görev alıyorlar." dedi.

Elban, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yılbaşının huzur içinde geçmesi için alınan sıkı tedbirlerin 3 gündür uygulandığını söyledi.

Gün boyu görevli arkadaşlarını ziyaret ettiklerini anlatan Elban, hastane, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Yılbaşı gecesi görevli personelle ilgili rakamları paylaşan Elban, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle bu akşam 8 bin 113 emniyet personelimiz görev başında 781 noktada görev alıyorlar. Bunlar içerisinde 900 civarında trafik ekibimiz görev başında. Tüm mobilize ekiplerimiz şahinlerimiz, yunuslarımız, ATV ekiplerimiz ve radar ekiplerimiz dahil tüm ekiplerimiz sahadalar. Vatandaşımızın huzur içerisinde yılbaşı geçirmeleri için çaba sarf ediyorlar. Yine aynı şekilde son 3 günden beri jandarmamız da kendi sorumluluk alanında yoğun tedbirler aldı.

Özellikle bu akşam için 2 bin 632 jandarma personelimiz nöbette 720 ekiple görev icra ediyorlar. Aynı şekilde sahil güvenliğimiz hem denizlerimizde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması hem göçmen kaçakçılığı olmaması hem de diğer sorunların oluşmaması açısından 311 personel, 28 yüzer araç ve diğer ekipmanlarla onlar da görev başındalar."