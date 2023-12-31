 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Yeni Yıl Akşamı İçin Alınan Tedbirler - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Yeni Yıl Akşamı İçin Alınan Tedbirler

İzmir Valisi Süleyman Elban, yeni yıl akşamının huzur içinde geçmesi için kentteki tüm sağlık ve güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtti. 8 bin 113 emniyet personeli 781 noktada görev alırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de yoğun tedbirler aldı.

İzmir\'de Yeni Yıl Akşamı İçin Alınan Tedbirler
31.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

İzmir Valisi Süleyman Elban, yeni yıl akşamının huzur içinde geçmesi için kentteki tüm sağlık ve güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, "Bu akşam 8 bin 113 emniyet personelimiz görev başında 781 noktada görev alıyorlar." dedi.

Elban, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yılbaşının huzur içinde geçmesi için alınan sıkı tedbirlerin 3 gündür uygulandığını söyledi.

Gün boyu görevli arkadaşlarını ziyaret ettiklerini anlatan Elban, hastane, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Yılbaşı gecesi görevli personelle ilgili rakamları paylaşan Elban, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle bu akşam 8 bin 113 emniyet personelimiz görev başında 781 noktada görev alıyorlar. Bunlar içerisinde 900 civarında trafik ekibimiz görev başında. Tüm mobilize ekiplerimiz şahinlerimiz, yunuslarımız, ATV ekiplerimiz ve radar ekiplerimiz dahil tüm ekiplerimiz sahadalar. Vatandaşımızın huzur içerisinde yılbaşı geçirmeleri için çaba sarf ediyorlar. Yine aynı şekilde son 3 günden beri jandarmamız da kendi sorumluluk alanında yoğun tedbirler aldı.

Özellikle bu akşam için 2 bin 632 jandarma personelimiz nöbette 720 ekiple görev icra ediyorlar. Aynı şekilde sahil güvenliğimiz hem denizlerimizde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması hem göçmen kaçakçılığı olmaması hem de diğer sorunların oluşmaması açısından 311 personel, 28 yüzer araç ve diğer ekipmanlarla onlar da görev başındalar."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Süleyman Elban, İzmir Valiliği, Jandarma, Güvenlik, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni Yıl Akşamı İçin Alınan Tedbirler - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Yeni Yıl Akşamı İçin Alınan Tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement