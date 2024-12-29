İzmir'de Yeni Yıl Festivali'nde Başkan Tugay'dan Proje Müjdesi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ta ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali'ni ziyaret ederek İzmirlilerin yeni yılını kutladı ve "2025, İzmir için yatırımlar yapacağımız, projelerimizi bir bir hayata geçireceğimiz bir yıl olacak" müjdesi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen 'Yeni Yıl Festivali'ni eşi Öznur Tugay'la birlikte ziyaret ederek, yurttaşlarla sohbet etti. İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Dr. Cemil Tugay, alanı dolduran 7'den 70'e İzmirlilerle hatıra fotoğrafı çektirerek yurttaşların yeni yılını kutladı. Yılbaşına özel süslerle renklenen Kültürpark'taki festival alanında çok sayıda kültür sanat etkinlikleriyle keyifli anlar yaşayan İzmirliler, Başkan Tugay'a ilk kez düzenlenen festival için teşekkür etti.

"Çok güzel bir yıl olmasını diliyorum"

Ziyaretin ardından alandan tüm İzmirlilere seslenen Başkan Tugay müjdelerini sıraladı. Tugay şöyle dedi:

"Sevgili İzmirliler, değerli komşularım, bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2024 yılı bizler için acı tatlı birçok olay yanında aslında bizim yönetimimizle birlikte yeni başlangıçların olduğu bir yıl oldu. Bu yıl arkadaşlarımızla birlikte geleceği planladık. 2025, İzmir için yatırımlar yapacağımız, projelerimizi bir bir hayata geçireceğimiz bir yıl olacak. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaşlılarımız için, engelli yurttaşlarımız için, üreticilerimiz için, velhasıl tüm İzmir için çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. 2025'in İzmir'imiz için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

"Çok çalışacağız"

Başkan Tugay'ın yeni yıl mesajına şehrin birçok noktasında devreye giren "Yeni yılda çok çalışacağız" temalı kampanya afişlerindeki QR kodla da ulaşılabiliyor. Kod okutulduğunda Başkan Tugay'ın mesajının bulunduğu videoya yönlendirme yapılıyor.