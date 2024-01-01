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İzmir'de Yeni Yıl Denetimlerinde Alkollü Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Yıl Denetimlerinde Alkollü Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İzmir'de yapılan yeni yıl denetimlerinde otomobil sürücüsü Ferhat Y.'nin 1.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ferhat Y.'ye 6 bin 735 TL ceza kesilerek 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu. Ferhat Y., alkollü olduğunu kabul etse de alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia etti.

İzmir\'de Yeni Yıl Denetimlerinde Alkollü Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
01.01.2024 - 04:46,
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İZMİR'de, yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan denetimlerde otomobil sürücüsü Ferhat Y.'nin 1.29 promil alkollü belirlendi. 6 bin 735 TL ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Ferhat y., alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında denetlemelerde bulundu. Yapılan denetlemelerde yılın ilk cezası Alsancak Gar'da polis ekipleri tarafından durdurulan 45 AAZ 731 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Y.'ye uygulandı. Yapılan alkol kontrolünde, Ferhat Y. 1.29 promil alkollü çıktı. Yılmaz'a 6 bin 735 TL idari para cezası kesilirken, 6 ay ehliyetine el konuldu. Ayrıca otomobil geçici süre trafikten men edildi.

'BENCE MAKİNA ARIZALI'

Alkollü olarak otomobil kullanan Ferhat Y., cihazın yanlış ölçüm yaptığını iddia etti. Alkollü olduğunu kabul eden Yılmaz, "Valla abi çok bir şey almadık ya 4-5 bira filan aldık. Bence arızalı abi" dedi.

Otomobilde bulunan Ferhat Y.'nin arkadaşları ise, "Emniyetimizden Allah razı olsun yakalandık. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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