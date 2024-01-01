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İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Havaya Ateş Açan Magandalar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Havaya Ateş Açan Magandalar Suçüstü Yakalandı

İzmir'de yeni yıl kutlamaları sırasında tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan 14 maganda, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adli işlem uygulanan magandalar, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan yargılanacak.

İzmir\'de Yeni Yıl Kutlamalarında Havaya Ateş Açan Magandalar Suçüstü Yakalandı
01.01.2024 - 04:54,
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İZMİR'de, yeni yıl kutlamaları sırasında tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar, suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 14 kişiye adli işlem uygulandığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gece boyunda denetimlerde bulundu. Yeni yıl kutlamaları sırasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerince tespit edildi. Suçüstü yakalanan 14 maganda hakkında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Havaya Ateş Açan Magandalar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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