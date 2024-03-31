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İzmir'de Yerel Seçimlerde İlk Sonuçlar Açıklandı - Son Dakika
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İzmir'de Yerel Seçimlerde İlk Sonuçlar Açıklandı

İzmir\'de Yerel Seçimlerde İlk Sonuçlar Açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de açılan sandıklara göre CHP yüzde 53.41 oy alarak önde gidiyor.

31.03.2024 20:06  Güncelleme: 20:08
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31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.00 itibarıyla İzmir'de sandıkların yüzde 24,84'ü açıldı.

Açılan sandıklara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP yüzde 53.41, AK Parti yüzde 37.99, DEM Parti yüzde 3.97, İYİ Parti 3.7, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.92 oy aldı.

Kaynak: ANKA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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