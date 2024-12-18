İzmir'de Yıl Sonu Edebiyat Söyleşileri: Onur Caymaz Okuyucularla Buluşuyor - Son Dakika
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İzmir'de Yıl Sonu Edebiyat Söyleşileri: Onur Caymaz Okuyucularla Buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın son Edebiyat Söyleşisi'nde yazar Onur Caymaz'ı ağırlayacak. Etkinlik 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

18.12.2024 09:41  Güncelleme: 11:39
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Söyleşileri'nde yılın son buluşması, yazar Onur Caymaz'ın katılımıyla 21 Aralık Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Edebiyatseverler, Caymaz'ın kitapları üzerine sohbet etme imkanı bulacak.

İzmir'in farklı noktalarında bulunan altı yerleşik, kırsal bölgelere hizmet veren iki gezici kütüphanesi ile okuyucuları kitaplarla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yazar söyleşilerini de sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Edebiyat Söyleşileri, yılın son etkinliğinde yazar Onur Caymaz'ı ağırlayacak. 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapılacak söyleşinin moderatörü ise yazar Gülce Başer olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yıl Sonu Edebiyat Söyleşileri: Onur Caymaz Okuyucularla Buluşuyor - Son Dakika

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