İzmir'de Yılbaşı İçin Hindi Satışları Rekor Kırıyor - Son Dakika
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İzmir'de Yılbaşı İçin Hindi Satışları Rekor Kırıyor

İzmir\'de Yılbaşı İçin Hindi Satışları Rekor Kırıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde yılbaşı etkinlikleri öncesinde hindi satışları artış gösterdi. Yetiştirici Aydın Kaya, bu yıl rekor satış gerçekleştirdiğini belirterek, hindilerin fiyatlarının 2 bin ile 3 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

23.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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İZMİR'de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi, yeni yıl öncesi ilgi görmeye başladı. Hindiler 2 bin ile 3 bin TL arasında alıcı bulurken, yetiştiriciler bu sene yoğun talep olduğunu belirtti. Menemen ilçesinde yılbaşı için beslediği hindileri satmaya başlayan Aydın Kaya (33), "Şu anda hindi talebi çok fazla, bu yıl rekor kırdık" dedi.

Yaklaşan yeni yıl nedeniyle hindi satışları arttı. Hindiler otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı. Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde yaşayan ve hindi yetiştiriciliği yapan 2 çocuk babası Aydın Kaya, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yılbaşı için yavru olarak aldığı hindileri bakıp, büyüten ve satmaya başlayan Kaya, "Yılbaşı olması sebebiyle şu anda hindi talebi çok fazla. Bu yıl rekor kırdık. 350-400 adet hindi satışımız oldu. Dişi hindiler 2 bin liradan, erkek hindiler 2 bin 500 ile 3 bin liraya kadar satılıyor. Bir sofraya erkek hindinin girme maliyeti, 3-4 bin lirayı buluyor. Yeni yıl gelmeden, çoğu satıldı. Elimde şu anda 50 hindi kaldı" diye konuştu.

'İLK 45 GÜNLÜK BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ'

Hindilerin kilosunun 350 lira civarında olduğunu, dişilerin 6, erkeklerin 10 kiloya kadar geldiğini söyleyen Kaya, "Yılbaşı yaklaştıkça talepler daha da artıyor ve yeni yıla 5-10 gün kala hindi elimizde kalmıyor. Yılbaşını özel kesim yapmak isteyen müşteriler olduğu için yetişemiyoruz. Yüzde 60-70 artış oluyor. Talep çok fazla arttı" dedi. Hindi yetiştiriciliğinin kolay olmadığını belirten Kaya, "İlaç, yem ve bakım gibi birçok maliyetlerde sürekli artış oluyor. 6 yıldır hindi yetiştiriciliği yapıyorum. Hindi hassas bir hayvan. İlk 45 günlük bakımı çok önemli. Bakımı çocuk gibidir, ilgilenmek lazım. Her gün temizliğini, dezenfektelerini, ilaçlamasını yapmak zorundayız" diye konuştu.

'SEÇİLİRKEN KANAT ALTINA DİKKAT EDİLİR'

Kaya, "Proteini yüksek yem vermediğimiz zaman hindide hem kilo kaybı hem de kemik gelişimiyle ilgili problemler yaşanıyor. Daha sonra arpa, buğday ve darı gibi yiyecekler vererek tamamen etin yağlanmasını sağlıyoruz. Hindi seçilirken genellikle kanat altına dikkat edilir. Çoğunlukla Amerikan bronz, siyah cins en çok satışı olan hindilerdir. Kanada hindisi olan sarı ve beyaz türlere Ege Bölgesi'nde pek talep olmuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yılbaşı İçin Hindi Satışları Rekor Kırıyor - Son Dakika

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