İzmir\'de \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yahşi, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" fotoğrafını seçen Ömer Yahşi, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğraflarını oyladı.

Yahşi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" adlı karesine oyunu verdi.

Anadolu Ajansının uluslararası alanda önemli haber ve görsellere imza attığını ifade eden Yahşi, seçkideki fotoğrafların her birinin çok kıymetli olduğunu belirtti.