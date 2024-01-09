 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi

İzmir'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptıktan sonra uç kısmı sahile çıktı. Olay anında panik yaşayan yolcular, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Gemide hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kıyı bandına çıkan geminin bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

İzmir\'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi
09.01.2024 - 19:35,
Abone Ol

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptıktan sonra uç kısmı sahile çıktı. Olay anında panik yaşayan yolcular, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Konak vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Bostanlı Konak arasında sefer yapan 'Mustafa Günay' adlı yolcu gemisi henüz iskele yakınlarında kontrolden çıktı. Rotasından çıkan gemi, sahildeki kıyı bandına çarpıp beton bariyerleri açtı. Uç kısmı sahil şeridine çıkan gemide hasar oluşurken, olay anında yolcular panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince gemideki 80 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kıyı bandına çıkan geminin bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Denizcilik, Ulaşım, İtfaiye, İzmir, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:48:28. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement