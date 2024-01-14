İzmir\'de Yolcu Minibüsü ile Çarpışan Moto Kurye Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan moto kurye Ercüment İslamoğlu (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 5714/2 Sokak'ta meydana geldi. Bir büfede çalışan motokurye Ercüment İslamoğlu, yemek siparişi götürdüğü sırada bir yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İslamoğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İslamoğlu, bugün hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen İslamoğlu'nun yarın Murat Reis Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

'KURYELER ÖLÜYOR'

Kardeşinin kurye olarak çalıştığını belirten Mücahid İslamoğlu (35), "Ercüment, sipariş götürüyormuş kaza bu sırada meydana gelmiş. Hastaneye kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuryelerin artık yollarda fark edilmesi gerekiyor. Araç sahipleri fark etmiyor. Kuryeler ölüyor, farkındalık oluşturulması gerekiyor" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.